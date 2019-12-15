شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قوات إماراتية ضخمة تقتحم أحد أكبر مطارات جنوب اليمن بمساندة السعودية وتوجه ضربة قاصمة للشرعية.. تفاصيل ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت قوات إماراتية بإسناد من عناصر موالية للمجلس الانتقالي، السبت، مطار جزيرة سقطرى، وغادرت صوب الإمارات.

وقالت مصادر محلية، إن قوات إماراتية باشرت باقتحام مطار سقطرى بالتعاون مع عناصر موالية للانتقالي اليوم السبت، وقامت بتهريب عدد من الشخصيات المطلوبة أمنيًا والمحظورة من السفر من قبل السلطة المحلية في الجزيرة، لضلوعها بأعمال تخريبية.

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وأضافت: أن الطاقم الإماراتي؛ غادر المطار دون الخضوع للإجرءات الأمنية المتبعة، ونجح في تهريب الشخصيات المطلوبة أمنياً للسلطة المحلية؛ إلى أبو ظبي.

وأكدت المصادر أن الطاقم الإماراتي استقل طائرة إماراتية دون المرور على إجراءات التفتيش، مشيرة إلى أن الطائرة غادرت دون إذن إدارة المطار.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الواجب السعودية، التي تضطلع بمهمة تأمين مطار سقطرى؛ تواطئت مع الطاقم الإماراتي وسمحت له بالمغادرة.

وتقوم القوات الإماراتية في سقطرى بممارسات غير قانونية، منها التجنيد خارج إطار الدولة، والإضرار ببيئة سقطرى الطبيعية، إلى جانب سعيها لتقويض دور السلطة المحلية في الجزيرة ومنازعتها الصلاحيات.