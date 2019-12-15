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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...العميد طارق عفاش يباغت الرئيس هادي والملك سلمان ويقدم على هذه الخطوة الرهيبة مع القوات السودانية التي قررت مغادرة اليمن ( صورة )

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