شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..أمير قطر يباغت الجميع ويصعق الامارات ويعلن قبل قليل الدعم الكامل وتأييده المطلق للشرعية ضد رجل الامارات الأول ويصدر البيان رقم (1) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..أمير قطر يباغت الجميع ويصعق الامارات ويعلن قبل قليل الدعم الكامل وتأييده المطلق للشرعية ضد رجل الامارات الأول ويصدر البيان رقم (1)

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