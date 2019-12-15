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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون اللجنة التي شكلها الرئيس هادي للتحقيق في اغتيال الشهيد عدنان الحمادي ..شاهد الامر الصاعق الذي حدث لها واصابها بالرعب والهلع



غادرت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في واقعة مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول، مقرها بعد تعرضها لضغوطات واعتداءات من قبل مسلحين.

وبحسب موقع قناة ”يمن شباب“ على الإنترنت، فإن لجنة التحقيق الرئاسية غادرت، مساء اليوم السبت، مقر إقامتها في منطقة العين بمديرية المعافر (جنوب تعز) بعد أن تعرضت لاعتداء مسلح.

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وحاول مسلحين مشاركين في تظاهرة اليوم الاعتداء على اللجنة واقتحام مقرها الكائن في منتزه السلام بمنطقة العين.

ووفق لمصدر القناة فأن اللجنة تعرضت لاعتداءات متكررة ومضايقات بهدف عرقلة التحقيقات واستغلال القضية.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التحقيق وصلت إلى منطقة الربوع بمديرية المقاطرة في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبين أن اللجنة كانت قد قطعت شوطا كبيرا في التحقيق وهي على مشارف النهاية.

والثلاثاء الماضي، وصلت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق إلى مقر اللواء 35 مدرع، حيث يٌحتجز المتهم الرئيسي بقتل الحمادي، وبقية الأفراد الذين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة.

وقتل العميد الحمادي في 2/ديسمبر الجاري بمنزله بمديرية المواسط، وقال مقربين منه، إن الجاني هو شقيقه جلال وأرجعت ذلك إلى خلافات شخصية، وعقب الحادثة شكل الرئيس هادي لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق وكشف ملابسات الحادثة.