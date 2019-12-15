إب.. تسجيل أول حالة وفاة بأنفلونزا الخنازير

سجلت محافظة إب، وسط اليمن، أول حالة وفاة بأنفلونزا الخنازير الذي يجتاح المحافظة الغارقة في الأوبئة القاتلة.



وقالت مصادر طبية، إن الشاب "محمد قايد علي محسن"، توفي الليلة الماضية، في أحد المستشفيات الخاصة، بعد أيام من إصابته بإنفلونزا الخنازير H1N1.



في غضون ذلك نقل مصدر طبي في مستشفى خاص آخر، استقباله حالة إصابة جديدة بالوباء بعد رفض المستشفيات الحكومية استقبالها لعدم وجود غرفة "حجر" صحي بداخلها.



وقبل أيام أعلنت مصادر طبية عن أولى حالات الإصابة بالفيروس، في المحافظة بعد أيام من إعلان عشرات حالات الإصابة والوفيات في العاصمة صنعاء.



وشكك ناشطون محليون، في أرقام ضحايا الوباء لعدم وجود المعامل المتخصصة في تشخيص المرض الفيروسي الذي تتشابه أعراضه مع أنواع مختلفة من الأنفلونزا المنتشرة بالتزامن مع موجة البرد الشديدة التي تضرب عدد من محافظات الجمهورية في موسم الشتاء الحالي.



وإنفلونزا الخنازير هو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات إنفلونزا تنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريداي (Orthomyxoviridae) التي تؤثر غالباً على الخنازير.



وتتصدر محافظة إب قائمة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.

