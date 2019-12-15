شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عرض بالأرقام خروقات وجرائم الميليشيات .. الدبيش ساخراً : هذه إنجازات غريفيث في إتفاق السويد بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

خاص_الخليج 365

سخر المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة بالساحل الغربي، وضاح الدبيش، من حديث المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن الإنجازات التي تحققت في إتفاق ستكهولم بعد مرور عام من توقيعه بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال الدبيش في بيان صحفي، "إنجازات حوثية وبارقام قياسية برعاية أممية لا مثيل له ماذا عسانا الا ان نقول شكرا مارتن غريقيت شكرا الأمم المتحدة شكرا، ها نحن اليوم نحتفل بمرور عام، على دماء وأشلاء من زهقت أرواحهم ومن شرد ومن خطف ومن ومن" .

وأضاف "إنجازات لن يراها سوى مارتن غريقيت طيلة عام ظل يسوق فشله وخداعه على المجتمع الدولي، الذي مشارك في جريمة قتل وسفك ودمار اليمن واليمنيين" .

وأكد أنه أجهضت فرص التوصّل إلى تسوية سياسية، لا سيّما أنّ الخروقات الحوثية لبنود اتفاق السويد الموقع في ديسمبر الماضي، تخطّت الـ13 ألف انتهاك، وهو جرائم قوبلت بصمت أممي، وهو ما اعتبر مشاركة في الجُرم الحوثي الفتاك

ويرى الدبيش أن بقاء ‎غريفيث مبعوثاً لأمين عام ‎الأمم المتحدة معناه مزيداً من التدهور للوضع الأنساني ومزيداً من القتل للمدنيين في ‎الحديدة بيد ‎مليشياالحوثي المدعومة من إيران وتوريط الأمم المتحدة بأن تكون غطاءً لقتل اليمنيين

ونشر الدبيش تفاصيل دقيقة بأرقام مفزعة لإنجازات غريفيث ضمن إتفاق السويد، حيث بلغت عدد الخروقات والاستحداثات الحوثية امتدادا من 18 ديسمبر 2018 حتى يومنا هذا ((16،516)) موزع على النحو التالي :

1- حيس ((3،717)) خرق

2- الدريهمي(3،704))خرق

3- الجبلية ((2،877))خرق

4- التحيتا ((1،701)) خرق

5- الجاح ((1،219)) خرق

6- الفازة ((1،109)) خرق

7- ك16وك8 ((995))خرق.

8- مدينة الصالح ((979))

9-منظر ساحة العروض ((215))

وأضاف "من هذا الخروقات، هجوم واشتباكات مباشرة، بلغ عدده ((1،576)) حرب مكتملة تجاوزات مسمى الخروقات"

وأستعرض اكثر المحاور شهد هجوم مباشر على النحو التالي :

1- الدريهمي بلغ ((225))

2- حيس بلغ ((210))

3- الجبلية بلغ ((204))

4-التحيتا بلغ ((204))

5-الجاح بلغ ((185))

6- محور ك16 وك 8 بلغ((166)

7- الفازة بلغ ((146)).

8- مدينة الصالح ((141))

9- منظر ساحة العروض((95))

وأشار إلى أن عدد التسللات بلغت ((3،950))، وكانت اكثر المحاور شهد تسللت الاتي

1- الدريهمي بلغ ((729))

2- حيس بلغ ((715))

3- التحيتا بلغ ((551))

4- الجبلية بلغ ((529))

5- الفازة بلغ ((402))

6- الجاح بلغ ((325))

7- محور ك 16 وك 8 ((312))

8- مدينة الصالح((272))

9- منظر ساحة العروض((115))

وبشأن القصف المباشر على الأملاك الخاصة المواطنين بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة قال أنه بلغ عددها ((1،356)) على النحو التالي :

1_ حيس بلغ ((228))

2_ الدريهمي بلغ((215))

3_ الجبلية بلغ ((165))

4_ التحيتا بلغ((161))

5_ كيلو 16 ك 8بلغ((159))

6_ مدينة الصالح بلغ((136))

7_ الجاح بلغ ((122))

8_الفازة بلغ ((95))

9_ منظر ساحةالعروض ((75))

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وأضاف أن القصف المباشر على مواقع القوات لامشتركة بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة بلغ عدده ((1،686 )) على النحو التالي :

1_ حيس بلغ ((306))

2_ الدريهمي بلغ ((296))

3_ التحيتا بلغ ((187)).

4_الجبلية بلغ ((180))

5_ الجاح بلغ ((162)).

6_ مدينة الصالح بلغ ((160))

7_ الفازة بلغ ((139)).

8_ ك16 وك8 ((137))

9_المنظر ساحةالعروض((119))

وأكد أن هذه الخروقات والإنتهاكات المستمرة منذ اعلان ساعة انطلاق بدء اتفاق السويد، حتى اليوم خلفت (232) شهيداً و((2،311)) جريحاً على النحو التالي:

1_ استشهد من الأطفال ((68))

2_ استشهد من النساء((29))

3_ استشهد من كبار السن((41))

4_ استشهد من الشباب((94))

فيما بلغ عدد الجرحى المعاقين (2،311) توزع بين كافة الشرائح العمرية على النحو التالي :

1_ الأطفال بلغ ((264))

2_ النساء بلغ ((179))

3_ كبار السن بلغ ((271))

4_ الشباب بلغ ((1،597))

وبحسب الدبيش، بلغ عدد المنازل والمساجد والمزارع والمنشاءت الذي دمرت عدد ((446)) نتيجة القصف على النحو التالي

1_ منازل بلغ عددها ((287)) تدمير جزئي

2_ منها منازل بلغ عددها ((56)) تدمير كلي

3_ مساجد بلغ عددها ((33))تدمير جزئي

4_ منها مساجد بلغ عددها ((16)) تدمير كلي

5_ منشاءت حكومية بلغ عددها((49))تدمير جزئي

6_ منها منشاءت حكومية بلغ عددها ((21))تدمير كلي

7_ منشاءت خاصة بلغ عددها ((77)) تدمير جزئي

8_ منها منشاءت خاصة بلغ عددها ((57)) تدمير كلي منها ((16))مزرعة

وأكد الدبيش أن الميليشيات الإيرانية إستغلت الهدنة، لتقوم بعمليات تصفية حسابات الداخل، اختطافات واعتقالات وتصفيات ضد المعارضين للمسيرة الشيطانية، والناشطين، وبينهم مدنيين لا علاقة لهم بأي أعمال سياسية او حقوقية.

وأضاف أن عدد المعتقلين بلغ ((129)) معتقل تلفيق تهم كيدية، وحتى الآن لم تتم محاكمة إلى يومنا هذا ، منهم ((87)) تم نقلهم إلى السجن المركزي في حجة .

وأستعرض الدبيش : الاستحداثات بلغت ذروته على النحو التالي :

1_ ((565)) نفق طولي

2_((1700)) خندق

3_((125)) ثكنة عسكرية

4_((14)) غرف عمليات متقدم

5_((2022)) ممارس،تسمى دشم

6_ ((84)) نصب مدافع ثقيلة بمختلف الاحجام والابعاد، جميعها تم نصبها في الأحياء والمنشاءت ب على النحو التالي

1_عدد ((15))مدفع تم نصبهم في هيئة تطوير تهامه مبنى رئاسة جامعة الحديدة وباحة مستشفى الثورة العام غرب الحديدة

2_عدد((15))مدفع تم نصبهم في حي الربصة وحي الجامعة

3_عدد((10))مدافع تم نصبهم في حي 7 يوليو وسوق الحلقة

4_عدد ((15))مدفع تم نصبهم في شمال شرق قرية المدمن السويق والمغرس ومزرعه قاسم برية

5_عدد((12))مدفع تم نصبهم في مدرسة ومبنى كلية التربية مديرية بيت الفقية وجنوب شرق قرية الروس الجاح

6_عدد((10))مدافع تم نصبهم في مقابر شهداء الجنود المصريين وخلف ومنتجع الحديدة لاند الفلل

7_ عدد ((7))مدافع في شرق قرية السيفي حيس ومزارع شمال حيس اهله بالسكان

‏وأكد أنه يلزم إعادة الدور الأممي إلى سابق عهده راعي لمصلحة الشعب في اليمن ملتزماً بالقرارات الاممية وأن تعمل ‎ إقناع ‎غريفيث أن مخالفته وتماهيه مع المليشيا بهذا الشكل الفاضح، يعد خروجاً عن مهمته وأن تنقل الصورة للامين العام أن تحقيق ‎السلام يتطلب وجود راعي نزيه ومبعوث غير ‎غريفيث

وأضاف "مالم فإننا نتجه إجبارياً نحو حسم الموقف مع مليشيا الحوثي وإيقاف العبث الذي تديره الأمم المتحدة ولن ننتظر سنة أخرى أو أشهر أخرى لاتفاقية لا تلبي الحد الأدنى من معاناة اليمنيين" .

وأكد أن الموضوع الإنساني اتخذه المجتمع الدولي شماعة لإيقاف معركة تحرير الحديدة، ويتخذه الآن كغطاء لدعم جماعة الحوثيين بهدف إطالة الحرب في اليمن، فالجميع يعرف تماماً أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى الشعب اليمني .