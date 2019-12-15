باسلامة البحسني يشهدان حفل اختام مشروع تقديم الخدمات الصحية في مديريات حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ومحافظ محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم حفل اختام مشروع تقديم الخدمات الصحية والتغذوية المتكاملة في المناطق المتضررة عبر ست فرق طبية وشبكة من متطوعي صحة المجتمع في مديريات حجر وحريضة وغيل باوزير الذي نفذته منظمة انترسوس الإيطالية الدولية بتمويل من قبل منظمة اليونيسيف.



وفي الحفل القى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كلمة أشاد خلالها بالجهود التي بذلت من قبل منظمة انترسوس، وتقدير السلطة المحلية بالمحافظة لكل الأعمال الإنسانية التي تخدم المواطنين خصوصا في المديريات النائية، لافتا إلى أن العمل الذي قامت به منظمة انترسوس في مديريات حجر وحريضة وغيل باوزير عظيم ويثلج الصدر لكون تلك المناطق البعيدة لاتتوفر فيها الكثير من الخدمات لاسيما في الجانب الصحي بسبب وعورة الطريق وتنقل المواطنين المستمر من أبناء تلك المناطق.

ودعا محافظ حضرموت كافة المنظمات الإنسانية للعمل في حضرموت ومساعدة السلطات المحلية في وصول الخدمات لجميع المواطنين خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشددا على الحفاظ على ماتم تحقيقه من مكاسب وانجازات، ومتقدما بالشكر والتقدير لمديرة المشروع والفريق العامل في الميدان والمكتب الصحة بالمحافظة والمديريات والمنظمة انترسوس واليونيسيف.

ألقيت بعد ذلك كلمة من قبل مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، رفع خلالها التهاني بإسمه وبإسم مدير عام الصحة بوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي بانتهاء المشروع، مؤكدا على أن مكتب الصحة حريص على استقطاب المزيد من المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية حتى وصلت عدد المنظمات إلى أكثر من 16 منظمة تعمل في حضرموت، لافتا إلى أن هناك خمس منظمات إضافية قد وقعت بروتوكولات مع وزارة الصحة والمكتب ستباشر عملها مطلع العام القادم 2020م.

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كما ألقيت كذلك كلمة من قبل مديرة المشاريع بمنظمة انترسوس بحضرموت الدكتورة خليل بامطرف، أشارت خلالها إلى أن المشروع استمر لمدة سنة وثلاثة أشهر، وبلغ عدد المشاركين فيه 65 شابا وشابة، وأن عدد المستفيدين منه قد بلغوا 46 الف و49 حصلوا على استشارات طبية من قبل الأطباء العاملين في المشروع ، فيما تم تحصين 5 الآلاف ضد مرض شلل الأطفال والحصبة، كما تم اكتشاف 859 حالة سوء تغذية وخيم لدى الأطفال وعلاج أكثر من 500 من تلك الحالات.

وتقدمت الدكتورة بامطرف بالشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح المشروع من مكاتب الصحة بالمحافظة والمديريات والفرق التي عملت بالميدان من الأطباء والمتطوعين.

وقدمت خلال الحفل قصيدة شعرية من قبل الممرض عمر باحويج.

واختتم اللقاء بتكريم عدد من الجهات التي أسهمت في إنجاح وتنفيذ مشروع تقديم الخدمات الصحية والتغدوية في مديريات حجر وحريضة وغيل باوزير، وتكريم العاملين فيه.

حضر الحفل عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية ومكاتب الصحة ومديرة منظمة اليونيسيف محور حضرموت الدكتورة فوزية غرامة.