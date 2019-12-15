- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء المرحلة الثانية من حملة ازالة البسطات في صيرة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
بدأت اليوم المرحلة الثانية من الحملة الشاملة التي تشهدها مديرية صيرة بمحافظة عدن، والمتمثلة بإزالة البسطات والمفارش من الشوارع الرئيسة بالمديرية ونقلها إلى منطقة السيلة.
وشملت الحملة التي نفذها قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة بالمديرية وبمشاركة اللواء الخامس دعم وإسناد و بإشراف مباشر من مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، وأركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد عواد النوبي، ازالة المفارش من اسواق البز وحسن علي والشيخ عبدالله والأزقة التي تربط سوق البز بالشوارع الأخرى.
وخلال الحملة أكد سيدو، استمرار الحملة الشاملة في مديرية صيرة والتي بدأت بتنظيم حركة سير السيارات الأجرة وتفعيل عمل الفرزات، يليها ازالة المفارش والبسطات في الشوارع الضيقة ونقلهم إلى منطقة السيلة والتي تسببت في إعاقة حركة المواطنين والسيارات في هذه الشوارع.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الحملة ستشمل ازالة العوائق والإستحداثات التي أمام المحلات التجارية في اسواق المديرية.
وبدوره جدد النوبي، حرصهم على حفظ النظام والأمن والإستقرار في المديرية، داعيا المواطنين إلى التعاون والإستجابة مع الحملة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء المرحلة الثانية من حملة ازالة البسطات في صيرة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.