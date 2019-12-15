شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 15 ديسمبر /كانون الأول 2019.

- الضالع.. اشتباكات عنيفة في الفاخر وهدوء حذر في مريس والأزارق https://www.elyamnelaraby.com/442410 - بسبب خطأ فادح.. قصة أسرة أصيبت بتسمم وتوفيت طفلة بتعز https://www.elyamnelaraby.com/442403 - إب.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى الحوثيين في جبهات الضالع https://www.elyamnelaraby.com/442400 - الشرعبي: اغتيال الحمادي جريمة سياسية مكتملة الأركان https://www.elyamnelaraby.com/442390 - تسجيل أول وفاة "إنفلونزا الخنازير" بأحد مستشفيات مدينة إب https://www.elyamnelaraby.com/442389 - مقتل عناصر من القاعدة بغارات أمريكية في شبوة والبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/442384 - بالصور.. إقامة المنتدى الثقافي للحد من الإختلالات الأمنية https://www.elyamnelaraby.com/442381 - الزعتر: سلاح الانتقالي جزء من صناعة السلام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/442369 - صعدة.. مقتل وإصابة 45 من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش برازح https://www.elyamnelaraby.com/442362 Advertisements - مسؤول بتعز يؤكد على أهمية الآثار والمتاحف التي تحمل دلالات الهوية والتاريخ https://www.elyamnelaraby.com/442361 - محلية تعز تدشن الإمتحانات الجامعية للعام الدراسي 2020 - 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442359 - بن عزيز: العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي تسير وفقاً للخطط المرسومة https://www.elyamnelaraby.com/442357 - لجنة التحقيق في اغتيال الحمادي تغادر تعز https://www.elyamnelaraby.com/442356 - مونت كارلو: الحديدة بعيدة عن السلام بعد عام من إعلان اتفاق السويد https://www.elyamnelaraby.com/442355 - بيان هام صادر عن مدير مكتب محافظ حضرموت.. النص https://www.elyamnelaraby.com/442354 - استشهاد وإصابة ثلاثة نساء إثر انفجار لغم حوثي شمال قعطبة الضالع https://www.elyamnelaraby.com/442353 - وفاة شخصين في حادثتي سير منفصلتين بإب https://www.elyamnelaraby.com/442352 - سبعة قتلى وجرحى في إب بحوادث متفرقة وسط فوضى أمنية عارمة https://www.elyamnelaraby.com/442351 - محاولة حوثية للتغطية على خروقاتها بإستهداف لنقاط الإرتباط بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/442345

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.