"سلمان للإغاثة" يمول إعادة تأهيل مركز الأطراف الصناعية بمأرب وتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتهيئة وتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي مأرب وتعز، بقيمة إجمالية تبلغ 2,044,543 دولارًا أمريكيًا، يستفيد منها 2,197 فردًا.



وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض .

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ومن المقرر أن يتم خلال المشروع إعادة تهيئة وتجهيز مركز الأطراف الصناعية في مأرب وتعز، وتشغيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية وتقديم خدمة التأهيل الطبي.

وذكر مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب المشروع تصنيع وتركيب 729 طرفًا صناعيًا (سفلي / علوي) ذو جودة عالية، وإعادة تأهيل بدني ل 1,300 مصاب، وتوطين الخدمة لـ 73 شابًا يمنيًا من الكوادر الصحية للعمل بمركز الأطراف الصناعية في المحافظتين، وتقديم برامج تدريبية متنوعة لعدد 95 من الكوادر اليمنية الشابة في مجالات صناعة وتركيب الأطراف الصناعية والتأهيل البدني والدعم النفسي.