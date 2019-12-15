الجوف.. المركز الاجتماعي للنازحين ينفذ دورة تدريبية لأعضاء شبكة الحماية بالحزم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 نفذ المركز الاجتماعي للنازحين بمحافظة الجوف دورة تدريبية لأعضاء شبكات الحماية المجتمعية بمديرية الحزم في مهارة الاتصال والتواصل النشط بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتنفيذ منظمةcssw.

Advertisements الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال والتواصل النشط وتحليل وتقييم المشكلات وتقديم الحلول لها إضافة إلى وعي الذات والتعامل الإيجابي بما يضمن احترام المبادئ الإنسانية الجوهرية. يشار إلى أن المركز الاجتماعي للنازحين يعمل على تأهيل ممثلي المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين من خلال دورات تدريبية تساهم في تسهيل التعاون بين المركز ومختلف شرائح المجتمع بما يحقق المصلحة المجتمعية للنازحين ويرسخ ثقافة العمل التطوعي لتقديم خدمات الحماية للنازحين إلى جانب الأنشطة التي ينفذها المركز من جلسات التوعية والعديد من الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية.

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