الضالع.. اشتباكات عنيفة في الفاخر وهدوء حذر في مريس والأزارق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الضالع - الخليج 365 اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات القوات الجنوبية ومسلحي جماعة الحوثي الإنقلابية بمنطقة المواجهات العسكرية شرق وجنوبي بلدة الفاخر بمحافظة الضالع.

Advertisements وأشار مصدر قيادي بجبهة الضالع ان اشتباكات عنيفة اندلعت واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران إثر محاولة العناصر الحوثية استحداث ثكنات عسكرية جنوب مدينة الفاخر. إلى ذلك تسود اجواء الهدوء المصحوب بالحذر باقي النقاط المحورية الواقعة على جبهات القتال شمال وغربي محافظة الضالع بما فيها جبهتي مريس والأزارق خلال الساعات الماضية. يذكر أن الموقف العسكري بجبهات الضالع يشهد تغيرات كبيرة بين الفينة والأخرى تركزت بعد معركة الثامن من أكتوبر الشهيرة التي بسطت القوات الجنوبية سيطرتها على مناطق جغرافية شاسعة وكبدت المليشيات خسائر هي الأكبر منذ انطلاق المواجهات في إبريل الماضي.

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