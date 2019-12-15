بسبب خطأ فادح.. قصة أسرة أصيبت بتسمم وتوفيت طفلة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن قصة الأسرة التي أصيبت بتسمم وتوفيت طفلة من هذه الأسرة.



وبحسب المصادر، فإنه "في ظل غياب تام للجهات المختصة، فإن طفلة بتعز ذهبت لشراء خميرة من إحدي البقلات وعند وصولها وجدت أم مالك البقالة المتواجدة حينها بدلا عن ابنها فقالت الطفلة لها أريد بودره خميرة، ومنحتها الأم بودرة (سم أمريكي) وهو يباع في البقالة مع بقية الحاجات دون أن تعلم.

Advertisements

وقالت المصادر، توفيت طفلة في قرية الدوم بني يوسف بتعز طفلة وأصيبت أسرتها بسبب خطأ فادح حدث في بقالة.

حيث ذهبت الطفلة لشراء خميرة وعند وصولها وجدت أم مالك البقالة المتواجدة حينها بدلا عن ابنها فقالت لها أريد بودره خميرة، ومنحتها الأم بودرة (سم أمريكي) وهو يباع في البقالة مع بقية الحاجات دون أن تعلم.

وقال مواطنون بأن عادت الطفلة وقامت أسرتها بصنع الكيكة وتناولوه سرعان ما اصيبوا جميعا بحالة تسمم و توفت على إثره الطفلة فيما البقية يرقدون في المركز الصحي.

وتعتبر ظاهرة بيع السموم إلى جانب الحاجات التي تدخل في التغذية منتشرة بكثرة في اليمن وفي بعض القرى، رغم أن للسموم مكان ومحلات خاصة بها.