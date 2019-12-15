إب.. ارتفاع عدد القتلى والجرحى الحوثيين في جبهات الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي تواصل تشيع عدد من قتلاها في إب الذين لقوا حتفهم بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع، وسط خسائر فادحة تتلقاها بمختلف الجبهات.



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وارتفع عدد قتلى المليشيا الحوثية خلال خمسة أيام إلى 21 قتيل من أبناء محافظة إب، بعد تشيعها اليوم أربعة من قتلاها بالرضمة ويريم، بنيران قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع.

ومن بين صرعى المليشيا الحوثية الذين شيعتهم في محافظة إب: الصريع أحمد سنان محمد غيلان مديرية الرضمة ، والصريع محمد رضوان علي السراجي مديرية الرضمة، والصريع محمد عبد الله التويتي مديرية يريم، والصريع نجم الدين عبده الصديق مديرية ريف إب.

وتحدث مصدر طبي عن إستقبال مستشفى خاص بمدينة إب لـ 25 جريحاً من عناصر المليشيات، أصيبوا جراء مواجهات ليلة الأربعاء و فجر الخميس في جبهات شمال غرب الضالع، 4 منهم حالتهم خطيرة، وقد تم اسعافهم باتجاه صنعاء بعد أن تلقوا معالجات أولية بمدينة إب.