شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول وفاة "إنفلونزا الخنازير" بأحد مستشفيات مدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بتسجيل أول وفاة بوباء "إنفلونزا الخنازير" بأحد مستشفيات مدينة إب.

Advertisements ويأتي هذا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض القاتلة كالدفتيريا والكوليرا والسحايا والتي تفتك بأرواح المواطنين في إب خصوصا الأطفال والنساء. كما تم تسجيل حالة إصابة جديدة بوباء "إنفلونزا الخنازير" في إب، ونقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث لا يزال المريض يرقد في العناية المركزة، في الوقت الذي ترفض فيه المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية استقبال المصابين بإنفلونزا الخنازير لعدم وجود غرف "حجر" صحية وإمكانيات طبية. ويأتي تسجيل حالة الإصابة بالوباء بعد ثلاثة أيام من إصابة مواطن آخر بإنفلونزا الخنازير.

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