"فيديو" بالمملكة ... الرعب يجتاح السعوديين ومخاوف من انفجار ضخم في هذه المناطق ... شاهد بركان في المدينة المنورة

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عدن - ياسمين التهامي - فجر الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، مفاجأة صادمة للمواطنين والأجانب المقيمين على الأراضي السعودية.

وأكد المسند على أن الجزيرة العربية تجثم فوق مئات البراكين العظيمة الخامدة منذ آلاف السنين، حيث يقدر العلماء وقت نشوئها إبان انفصال أرض العرب عن قارة أفريقيا، ونشوء البحر الأحمر قبل ما يقارب 25 مليون سنة، ويبلغ عدد البراكين فقط في منطقة المدينة المنورة حوالي 400 بركان.

وأشار إلى أن البراكين تنتشر في العالم العربي، وخصوصا حول حوض البحر الأحمر، وتصنف على أنها خامدة.

وتنتشر البراكين عموما في العديد من الدول العربية، مثل أجزاء من جبال أطلس في المملكة المغربية، وجبال الأحجار في صحراء الجزائر، وكذلك جبل العرب في سورية، وبعض المناطق المتناثرة في الشمال العراقي والجنوب الأردني.

وتتفرد السعودية بوجود أكبر براكين العالم العربي بقطر 2كم وعمقه 220م ويقع بحرة كشب إلى شمال شرق مدينة الطائف، ولتقدير مساحته الضخمة فهي تتسع لـ210 ملاعب كرة قدم.

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