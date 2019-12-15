شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" امرأة أنجبت ورمت مولودتها في حمّام بحديقة عامة وهربت!! ... صادم من الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عثور مواطن إماراتي كان بصحبة والدته، على طفلة حديثة الولادة، في حمامات حديقة بمدينة العين.

وعلق المواطن بالقول:” يبدوا من ملامحها أنها لأم آسيوية”.

من جهته، أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أنها تتابع ملابسات التي حدثت داخل أحد حمامات حديقة الجاهلي بمدينة العين.

جديد "الخليج 365"

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وحضر طاقم الاسعاف، وقاموا بقص الحبل السري للرضيعة.