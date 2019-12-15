بالصور.. إقامة المنتدى الثقافي للحد من الإختلالات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

تحت شعار ( معا من أجل حي نموذجي آمن ) أقيم، في الجامعة الوطنية المنتدي الثقافي للحد من الإختلالات الأمنية ( النهب _ السرقة _ الحوادث المرورية ) في منطقة المسبح الأسفل _ مديرية القاهره.



وفي المنتدى ألقى العقيد سمير الأشبط كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة للشباب في إستتباب الأمن وتعزيز الاستقرار في المحافظة مثمنا الدور الذي قام به الشباب في فريق عمل مجتمعات تصنع السلام مديرية القاهرة وما صنعوه في خلق مجتمع آمن من خلال مشروع إنارة الطرقات والأماكن المظلمة وتركيب كيمرات مراقبه للحد من الإختلالات الأمنية.

كما أوضح العقيد الأشبط بأن الأجهزة الأمنية في المحافظة وإلى جانبها أبناء محافظة تعز بذلوا جهود كبيرة في تثبيت الأمن والإستقرار في المحافظة مؤكدا أن دور الشباب والمنظمات الداعمة لهم وقفوا سندا وعون للأجهزة الأمنية مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية في المحافظة بذلت وما تزال تبذل جهود في جعل المحافظة نموذج في الآداء الأمني.

في سياق متصل عبر نائب مدير شرطة السير العقيد / طاهر الفائشي عن سعادته بما تم إنجازه في مشروع الحد من الإختلالات الأمنية وخاصة مايخص الحوادث المرورية حيث شكلت الأنشطة التى تم تنفيذها دعم لشرطة السير في التخفيف من مهامها ومثلت اللوحات الإرشادية التى نفذها فريق العمل نموذج لتخفيف الزحام في نطاق المسبح الأسفل.

Advertisements

من جانبه أللقى الأستاذ الأستاذ عبدالملك أمين أمين عام مديرية القاهرة كلمه ثمن فيها الجهود التى بذلها فريق عمل مجتمعات تصنع السلام في مديرية القاهره للحد من الإختلالات الأمنية (النهب - السرقه - الحوادث المرورية ) مؤكدا أن ما تم تنفيذه سيسهم بشكل كبير في دعم المديرية لتعزيز السلام والأمن الجتمعي.

الجدير ذكره، أن المنتدى الثقافي إقامة فريق عمل مجتمعات تصنع السلام مديرية القاهره ضمن مشروع مجتمعات تصنع السلام مديرية القاهرة بالتنسيق مع المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع NODSYEMEN وبدعم من منظمة SAFERWORLD

حضر الندوة العقيد عبدالله غالب الشرعبي مدير قسم شرطة الثورة والملازم أول أديب المخلافي مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات في إدارة شرطة السير