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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: سلاح الانتقالي جزء من صناعة السلام في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن هاشتاق #سلاح_الانتقالي_يعيق_السلام هو جزء من محاولات فاشلة تهدف لتشويه دور القوى الجنوبية التي لعبت دوراً لا يستهان به في مواجهة الإرهاب الحوثي والمشروع الإيراني.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: سلاح الانتقالي لا يعيق السلام بل هو جزء من عملية صناعة السلام في اليمن.
وتابع: قبل أن تفكر في سلاح الانتقالي الذي أسقط المشروع الإيراني والحوثي في المحافظات الجنوبية، كان من الأولى أن يكون الحديث عن سلاح الإخوان في المحافظات الشمالية.. لماذا لا نرى له فاعلية وتأثير في مواجهة المشروع الحوثي والإيراني.
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