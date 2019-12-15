مسؤول بتعز يؤكد على أهمية الآثار والمتاحف التي تحمل دلالات الهوية والتاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

ر

أكد مسؤول محلي في محافظة تعز، على أهمية الآثار والمتاحف التي تحمل دلالات الهوية والتاريخ.



وفي التفاصيل، اطلع وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، على عدد من المعالم الاثرية شرق المحافظة، ومعه وكيل المحافظة ،الدكتور عبدالحكيم عون ،والقائم بأعمال رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب، ووكيل وزارة الثقافة الاستاذ عبد الهادي العزعزي، ومدير عام المتحف الوطني رمزي الدميني.

Advertisements

وأكد وكيل أول المحافظة على أهمية المتحف الوطني بالمحافظة ، واهمية الحفاظ على الاثار والمباني الاثرية بالمحافظة، كونها تحمل دلالات الهوية والتاريخ والحضارة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

وخلال الزيارة ،وجه وكيل أول المحافظة، هيئة الآثار، العمل على عمل سياج حديدي يفصل بين كلية الأداب والمباني الاثرية ،والعمل على المحافظة على المعالم الاثرية بالمحافظة.

الى ذلك إلتقى وكيل أول المحافظة، قيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي، وناقش معهم جملهدة من العوائق والصعوبات التى تواجه العمل فيها ، وخلال اللقاء شدد وكيل أول المحافظة على اهمية رفع مستوى الأداء في المؤسسة، والعمل على تشغيل الآبار من اجل إيصال المياه الى الأحياء السكنية ، بالتعاون مع مدراء المديريات.

كما وجه وكيل أول المحافظة ، مؤسسة المياه والصرف الصحي، العمل على إعداد تصور لكيفية تشغيل صهاريج مركز الملك سلمان بطريقة صحيحة ، بالتعاون مع مدراء المديريات ، لتغطية المناطق التى لم تصل إليها المياه ،إضافة الى تفعيل آلية نظام الفوترة والعمل على تفعيل عملية التحصيل.