محلية تعز تدشن الإمتحانات الجامعية للعام الدراسي 2020 - 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

دشنت السلطة المحلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، ممثلة بوكيل أول محافظة تعز ، الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون، والقائم بأعمال جامعة تعز ، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور رياض العقاب، امتحانات النصف الأول في جامعة تعز "كليةالأدب" للعام الجامعي 2020-2019م.



وخلال التدشين ،تفقد وكيل أول المحافظة ،عدداً من قاعات الإمتحانات الدراسية في كلية الأداب ، مطعاً على سير الامتحانات ومستوى تهيئة الجو وتوفير الحماية الامنية، والتأكد من اي اشكالات قد ترافق العملية الامتحانية.

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وأكد الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي الجانب التعليمي أهمية كبيرة، وتضعه في سلم أولوياتها من خلال العمل على إعادة ترميم بعض مبنى الكليات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

ودعا وكيل اول المحافظة، الجميع الى التعاون مع لجنة الإمتحانات ، والحد من ظاهرة الغش التي تدمر مستقبل الطلاب والمجتمع على حد سواء ، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح وحصد مراكز متقدمة.

من جانبه اشار الدكتور رياض العقاب أن العملية الإمتحانية تسير وفق الخطة التي رسمتها رئاسة الجامعة ، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، بسبب انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، والتي سعت لإعاقة العملية التعليمية، وحاولت إفساد مستقبل الأجيال بتدمير الجامعات والمعاهد والمدارس وتحويل الكثير منها إلى ثكنات عسكرية.