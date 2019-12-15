استشهاد وإصابة ثلاثة نساء إثر انفجار لغم حوثي شمال قعطبة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

استشهدت امرأة وأصيبت اثنتان، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي شمال مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع جنوب اليمن.

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وقالت سكان محليون إن لغما أرضيا من مخلفات ميليشيا الحوثي انفجر أثناء مرور ثلاث نساء في منطقة باب غلق شمال مديرية قعطبة، ما أدى إلى استشهاد إحداهن وإصابة امرأتين بجروح مختلفة.

وتسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من محافظات البلاد، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.