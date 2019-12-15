شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبعة قتلى وجرحى في إب بحوادث متفرقة وسط فوضى أمنية عارمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 قتل وأصيب سبعة مواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن اثنين من المواطنين قتلوا بحادثين منفصلين أحدهم مواطن يدعى "ياسر عبده نعمان" قتل برصاص مسلح بمديرية ذي السفال، فيما قتل مواطن آخر في إب يدعى "حسين محمد حسين" برصاص أحد المسلحين، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها مختلف مديريات المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن المواطن "علي محمد حزام عقلان" أصيب برصاص مسلح بمديرية ريف إب، فيما أصيب مواطن يدعى "عبدالله صالح شائع" ومواطن آخر يدعى "فارس فيصل شمسان" بحادثين منفصلين برصاص مسلحين بمحافظة إب. ولقي مواطن يدعى "شوقي محمد علي احمد الحشائي" لقي حتفه دهسا بسيارة مواطن آخر بمديرية المشنة بمدينة إب. وتوفي سائق سيارة بحادث مروري مروع بمنطقة نقيل سمارة بمديرية المخادر شمال محافظة إب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبعة قتلى وجرحى في إب بحوادث متفرقة وسط فوضى أمنية عارمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.