شكرا لمتابعة خبر عن وفاة رجل أعمال كبير مع جميع أسرته عقب أدائه العمرة على طريق مكة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضيحة جديدة من العيار الثقيل لـ"أخونة الجيش الوطني : تعيين وكيل مدرسة وخطيب مسجد قائد لواء برتبة عميد مصرع خبيري متفجرات و4 عناصر حوثية أثناء زراعتهم عبوات ناسفة صحيفة تكشف عن قرار عاجل لـ’’ولي العهد السعودي’’ بشأن أحد أكبر مشاريعه في المملكة فنان يمني شهير يهرب من قاعة العرس ويترك سيارته وأدواته الغنائية في عمران

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