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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول جنوبي رفيع في الشرعية يهين الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويمسح بكرامتهم البلاط ويتحداهم ان يتخذو ضده اي قرار ( صورة تكشف العمل القذر الذي قام به )

2019/12/15 الساعة 11:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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