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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. الحوثيون يستهدفون مزارع المواطنين في التحيتا ويدمرون مشروعاَ للمياه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
دمر الحوثيون بقصفهم مشروع مياه يعمل بالطاقة الشمسية في مزارع المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وفي التفاصيل، استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مزارع المواطنين في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة وقذائف عربة BMB، وألحقت بممتلكات المزارعين أضراراً بالغة.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وبالقذائف مزارع المواطنين غرب مديرية التحيتا ، ودمرت مشروعاً للمياه يعمل بالطاقة الشمسية ويغذي عدداً من المزارع.
وتحدث أحد المزارعين أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها وقذائفها على مزرعته ودمرت مشروع الري الذي يغذي المزارع ومنازل المواطنين في المنطقة ، حيث سقطت القذائف على ماكينة الإرتواز ومشروع الطاقة الشمسية التي تقدر تكلفتها بـ 13 مليون ريال يمني.
وأضاف أن مشروع المياه توقف عن العمل مما تسبب بجفاف عدد من المزارع بعد أن عجزوا عن إيجاد بديل للطاقة الشمسية التي كانت تشغل المشروع.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وتستهدف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين ، وألحقت بالممتلكات العامة والخاصة أضراراً بالغة
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