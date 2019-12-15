المليشيا ترفع من وتيرة تصعيدها بقصف واستهداف المشتركة بالدريهمي وشرق الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 رفعت ميليشيات الحوثي من وتيرة تصعيدها، بقصف واستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في كل من مديرية الدريهمي وشرق مدينة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5، وبسلاح معدل البيكا. Advertisements وفي ذات السياق، أفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة ، مستخدمة الأسلحة القناصة وبأسلحة معدلات البيكا. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة منذ اليوم الأول لبدء سريان الهدنة قبل عام ، في ظل صمت وتخاذل أممي.

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