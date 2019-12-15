الحوثية تجدد استهداف أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة ، واستهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

Advertisements مصادر محلية في حيس أفادت المليشيات قصفت منازل المواطنين شمال المدينة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وقذائف الهاون عيار 60 بشكل عنيف. وأضافت المصادر، أن المليشيات شنت عمليات قصف عنيف طالت المنازل جنوب بقذائف مدفعية B10 ؛ كما فتحت نيران أسلحتها المتوسطة عيار 12.7 ، وبسلاح معدل البيكا وبالأسحلة القناصة صوب المنازل بشكل مكثف.

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