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17 مصابا حوثيا يصلون مستشفيات الحديدة بعد مشاركتهم في محاولات تسلل

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

17 مصابا حوثيا يصلون مستشفيات الحديدة بعد مشاركتهم في محاولات تسلل

الحديدة - الخليج 365

استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة 17 جريحاً من مسلحي مليشيات الحوثي ، أصيبوا في الساحل الغربي خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات المشتركة.

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وأفادت مصادر أن مستشفيات مدينة الحديدة استقبلت 17 جريحاً من مسلحو الحوثي ، معظمهم معظمهم في حالة الخطر ، أصيبوا في أنحاء متفرقة من أجسادهم ، أثناء محاولتهم التسلل الى مواقع القوات المشتركة.

 

وكانت القوات المشتركة قد أحبطت محاولات تسلل نفذتها عناصر من مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من الساحل الغربي ، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف مسلحي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، ودمرت عدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للمليشيات.

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