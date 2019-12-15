- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 17 مصابا حوثيا يصلون مستشفيات الحديدة بعد مشاركتهم في محاولات تسلل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة 17 جريحاً من مسلحي مليشيات الحوثي ، أصيبوا في الساحل الغربي خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات المشتركة.
وأفادت مصادر أن مستشفيات مدينة الحديدة استقبلت 17 جريحاً من مسلحو الحوثي ، معظمهم معظمهم في حالة الخطر ، أصيبوا في أنحاء متفرقة من أجسادهم ، أثناء محاولتهم التسلل الى مواقع القوات المشتركة.
وكانت القوات المشتركة قد أحبطت محاولات تسلل نفذتها عناصر من مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من الساحل الغربي ، وأوقعت خسائر فادحة في صفوف مسلحي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، ودمرت عدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التابعة للمليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر 17 مصابا حوثيا يصلون مستشفيات الحديدة بعد مشاركتهم في محاولات تسلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.