الحديدة.. خروقات حوثية بقصف مواقع المشتركة في  الجبلية بمديرية التحيتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها بقصف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة القناصة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية B10وبقذائف RBG ، فيما استهدفتها بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وبالأسلحة عيار 12.7 وبأسلحة معدلات البيكا. وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع إطلاق قناصة المليشيات نيران اسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة. الجدير بالذكر أن المليشيات رفعت من وتيرة خروقاتها اليومية في إطار تصعيدها المتواصل في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة ، في ظل سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية وهو ما لم تلتزم به المليشيات الموالية لإيران.

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