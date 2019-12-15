خطف الأطفال بمناطق المليشيا.. جريمة منظمة تحظى بحماية أمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

تنامت ظاهرة اختطاف الأطفال والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وتشهد مناطق المليشيا عمليات خطف مستمرة منذ العام 2016، إلا أنها تنامت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، سجلت أكثر من عشر حالات في العاصمة صنعاء فقط.

ويعود كثير من الأطفال المختطفين بعد أن يدفع أقاربهم فدى مالية كبيرة للخاطفين.

وعلى الرغم من تفشي الظاهرة، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا لم تحقق في حالة واحدة.

Advertisements

وتؤكد مصادر لـ"الخليج 365" أن العصابات التي تمارس هذه الجريمة محمية ولها أذرع في الأجهزة الأمنية الحوثية.

وتضيف المصادر، أن الخطف يدر على القيادات الحوثية الكثير من الأموال التي يدفعها أقارب الضحايا.

وتؤكد المصادر أن ما يجري جريمة منظمة وليست مجرد جريمة عادية في مناطق تشهد فلتانا أمنيا.

ومع تزايد عمليات الخطف، والتي كان آخرها اختطاف الطفلة سمية عبد المحسن الأسلمي، أطلق ناشطون وحقوقيون حملة إلكترونية ضد هذه الجرائم.

الحملة التي انطلقت تحت شعار " #اعيدو_ابنتي " تهدف إلى لفت أنظار المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى جرائم الاختطاف التي تتفاقم يوما عن آخر في مناطق نفوذ الحوثيين، ويدفع ثمنها الأطفال والفتيات، وسط صمت من جانب الميليشيا.

وتهدف الحملة أيضا إلى حث الأسر على الإبلاغ عن وقائع الاختطاف، كون كثير من الأسر تمتنع عن تقديم بلاغات باختطاف أطفالها، خاصة الفتيات، خشية من "العار".

ولفت ناشطون إلى أن عمليات الاختطاف للأطفال صارت تتم في وضح النهار ومن أمام منازل الضحايا بدون أي خوف أو قلق، وهو ما يعني وجود عصابات تمارس جريمة منظمة.