"الخليج": الخمسون لن تكون حدثاً عادياً فنصف قرن الإمارات يجب أن يكون متميّزاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن "الأشهر عند كل الناس تمرّ بشكلها الاعتيادي، وأيامها المتتالية، أما في إمارات الابتكار والإبداع، فيمر اليوم كأنه ساعة والشهر كأنه يوم والسنة كأنها شهر، فقد مرّت أعوام الإمارات الثمانية والأربعون، بكل ما حفلت به من إنجازات، تحتاج دول كثيرة، إلى ضعفها أو ضعفيها، لتصل إلى ما وصلت إليه".



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وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" - "اثنا عشر شهراً ستنطوي سريعة في إمارات التمّيز، وندلف بزهوّ وفخر وعنفوان، إلى اليوبيل الذهبي، حيث ستكون الإمارات، قد بلغت نصف قرن من الإنجاز والتقدّم والعطاء، وذلك كلّه، بفضل قادة يمكن أن يقال عنهم بسهولة ويسر، إنهم ألغوا كلمة «مستحيل» من مفردات عملهم، منذ أن قرّر المؤسسون بناء هذه الدولة، وسار على نهجهم الخلف الذين آلوا على أنفسهم، إلا أن يكون التميّز ديدنهم".

وتابعت "الخمسون لن تكون حدثاً عادياً، فنصف قرن الإمارات، يجب أن يكون متميّزاً، ولذا أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن عام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، بالانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها على كل المستويات الاتحادية والمحلية، للاحتفال باليوبيل الذهبي عام 2021، وهذا يعني مشاركة المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، وقطاع عام وخاص وأهلي في صياغة الحياة في دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة".

وبينت أن "الاستعداد ليس للاحتفال فقط، إنه استعداد لصناعة خمسين عاماً ملأى بالرخاء والفرح والسعادة".