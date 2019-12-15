حملة جباية حوثية تستهدف سائقي المركبات في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر محلية إن عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية والجنود الموالين لها، نفذوا السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، حملة جديدة استهدفت سائقي السيارات في شوارع العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي استحدثت عدداً من نقاط التفتيش على مسافات متقاربة في شوارع حدة والزبيري وعصر والستين وشارع تعز والأصبحي.

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وتابعت أن أفراد المرور بمشاركة عناصر المليشيات الحوثية بينهم أفراد (قوات النجدة - الأمن المركزي) نفذوا حملة مشددة على مالكي وسائقي السيارات بعديد شوارع رئيسية في العاصمة صنعاء بذريعة تجديد كرت السيارة والمخالفات والأرقام.

وأكدت أنه تم احتجاز عدد من سائقي السيارات خلال الحملة وابتزازهم وفرض "جبايات مالية" عليهم لذات الذرائع دون مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وانقطاع ومصادرة المليشيات لمرتبات الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ أكثر من خمس سنوات.

ولفتت إلى أن الحملة الحوثية لاقت استياءً وسخطاً واسعاً في أوساط سكان العاصمة صنعاء.