شكرا لقرائتكم خبر عن ستنصدم من شدة جمالها ...شاهد بالفيديو..طالبة طب تبيع الشاي في الطريق: «ودي أكون شخصا منتجا وليس مستهلكا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مطقع فيديو، قيام طالبة طب ببيع الشاي في الطريق، مؤكدة أنها تريد الاعتماد على نفسها والبدء من الصفر.

وقالت الفتاة خلال المقطع الذي وثقته سفيرة جمعية زهرة أماني العجلان: ودي أكون شخصًا منتجًا وليس مستهلكًا فقط، ودي ابدأ من الصفر.

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وأوضحت أن دعاء الناس لها وإشادتهم واستحسانهم لعملها كان دافعًا لها في الاستمرار