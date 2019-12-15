عاجل : توجية عسكرية جديد لقيادة قوات التحالف بعدن

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت قوات التحالف العربي اليوم السبت باستبدال افراد نقطة الرباط شمالي عدن بقوة اخرى من قوات الحزام الامني بمحافظة لحج حيث تولت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، صباح السبت، رسمياً مهام تأمين منفذ الرباط الرئيسي شمال العاصمة عدن، عقب استبدالت القوات التي تمركزت فيها خلال الفترة الماضية. وحسب مصادر محلية ان قوات التحالف العربي وقيادة الوية الدعم والاسناد بتولي قوات الحزام الأمني في محافظة لحج بقيادة العميد "جلال الربيعي" مهام تأمين نقطة الرباط. جديد "الخليج 365" Advertisements و تمت عملية التسليم والإستلام بإشراف من مندوبي دائرة الرقابة والتفتيش، و دائرة الإمداد والتموين بألوية الدعم والإسناد، وبحضور العقيد "حسين السعيدي" أركان قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج، النقيب "ثابت العلوي" قائد عمليات قوات الحزام الأمني بالمحافظة، النقيب "عمار الحوشبي" القائد الجديد لنقطة الرباط، فيما حضر عن قيادة نقطة الرباط السابقة النقيب "حيدرة الجنيدي" أركان الكتيبة الثالثة إحتياط. و أشاد الحضور بالدور اللافت الذي أدته الكتيبة الثالثة إحتياط بقيادة النقيب "خلدون بافخسوس" خلال فترة توليها مهام تأمين نقطة الرباط. مؤكدين ثقتهم بالقائد الخلف للنقطة النقيب "عمار الحوشبي" و بجدارته في تولي وتأدية المهام والمسؤوليات المناطة إليه.

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