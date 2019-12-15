شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاب فتاة من علاقة غير شرعية دون علمها بأنها حامل"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنجبت فتاة مصرية طفلًا في واقعة غريبة، دون أن تدري أنها حامل من علاقة غير شرعية مع شاب.

وفي التفاصيل شعرت الفتاة بألم شديد وأصيبت بنزف، مما دفع والدتها لمحاولة مساعدتها، وأثناء ذلك فوجئت الأم بطفل يخرج من رحم ابنتها، لتصاب بحالة من الصدمة.

جديد "الخليج 365"

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ونقلت الفتاة إلى المستشفى، وبعد إجراء الإسعافات اللازمة لها وبتضييق الخناق عليها اعترفت الفتاة أنها دخلت في علاقة غير شرعية مع شاب ارتبطت به عاطفيًا قبل أشهر، ومارسا العلاقة الجنسية خلالها مرتين.

ولفتت الفتاة إلى أنها لم تكن تعلم أنها حامل، خاصة أنها لم يظهر عليها أي علامات للحمل خلال فترة الـ8 أشهر، وحتى إنجابها الطفل.

وحررت أسرة الفتاة محضرًا ضد الشاب بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنتهم البالغة من العمر 18 عامًا.