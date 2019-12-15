شكرا لقرائتكم خبر عن بالثلج.. اختبر صحة قلبك في 30 ثانية فقط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
جديد "الخليج 365"
حتاج دائمًا إلى الاطمئنان على صحة القلب بشكل دوري، وقد لا يستطيع البعض الذهاب إلى الطبيب في بعض الأوقات، لذا يبحث عن اختبار مؤقت للاطمئنان على صحته لحين الذهاب إلى المختص.
نقدم لكم اختبارًا سريعًا يساعدكم على التحقق من صحة القلب خلال 30 ثانية فقط، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".
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