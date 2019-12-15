شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة رهف القنون واحتضان كندا لها...سائحة كندية تزور المملكة "لن تصدق ماذا فعل بها السعوديين" شاهد بالفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الرحالة الكندية دينيس عن زيارتها للمملكة والأسر التي استضافتها، قائلة:” أسعدني جدا قرار المملكة بفتح الأبواب للسياح”، لافتة:” الشئ الذي فاجأني جدا في المملكة قبل مجيئي للمملكة اعتقدت أنها عبارة عن صحراء ولكن وجدت مدن ومبان كثيرة”. وأضافت دينيس:” فضلت الإقامة مع السكان المحليين لأنني أردت تجربة الجوهر الحقيقي للبلد وطبيعة شعبها”، موضحة:” باعتباري امرأة تزور المملكة لوحدها فالبلد آمنة جدا”. جديد "الخليج 365" Advertisements ولفتت دينيس:” حصلت على إجابات جميع الأسئلة التي طرحتها”، وحول ما يتعلق بحرية المرأة:” أرى أن المرأة تتمتع بكامل حريتها حيث بإمكانها الآن قيادة السيارة ولها الاختيار في ارتداء العباءة والحجاب حسب رغبتها”. ووصفت دينيس المملكة بأنها بلد جميل تحوي مناظر رائعة ومذهلة، مشيرة:” الناس هنا لطيفون للغاية”، متابعة:”أشكر الجميع في هذا البلد علي كل ما فعلوه من أجلي”.

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