شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غير متوقع من طفل صدمت سيارة أمه! (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت ردت فعل طفل صيني إعجاب واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصرفه الشجاع ودفاعه عن والدته.
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وأظهر فيديو متداول أما صينية ونجلها وهما يعبران طريقا مزدحما من المكان المخصص للمشاة، في منطقة دادوكو التابعة لمدينة تشونغ تشينغ الصينية، لكن إحدى السيارات، التي كانت تسير ببطئ، صدمتهما ليسقطا أرضا.
وانتابت الطفل حالة هستيرية عندما شاهد أمه تسقط، حيث همَّ لتفقدها ثم توجه مسرعا وبشراسة نحو سائق السيارة وقام بركل سيارته وضربه، في ردة فعل غير متوقعة من طفل في عمره، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وخرج السائق على الفور من سيارته وتوجه نحو الأم المصابة وهي تحاول الوقوف على قدميها، ثم تجمع حولها المارة.
وتم نقل المرأة في وقت لاحق إلى المستشفى، وحملت الشرطة السائق المسؤولية الكاملة عن الحادث.
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