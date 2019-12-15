شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة انتهت بجريمة.. المشهد الأخير لشاب خليجي قُتل داخل شقة النزهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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م يدر الشاب "راجح" أنه سيدفع حياته ثمن ثقته في شابين تعرف عليهما عبر "فيسبوك"، إذ عُثر عليه مقتولا داخل شقة متسأجرة بمنطقة النزهة.

صاحب الـ25 سنة حضر إلى القاهرة منذ أيام لزراعة الأسنان، واستأجر شقة بحي النزهة للإقامة بها، والتي كانت شاهدة على الفصل الأخير في حياته بحسب "مصراوي".

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة النزهة بالعثور على جثة شخص يحمل جنسية دولة عربية، داخل شقة مستأجرة. انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة "راجح.ا." بحجرة النوم بكامل ملابسه، وبها آثار خنق بالرقبة وطعنات بالصدر والبطن.

سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود متعلقات المجني عليه الشخصية رجح معها رجال المباحث ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

24 ساعة من التحريات وجمع المعلومات واستجواب حارس العقار وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة قادمت ضباط الشرطة إلى ملابسات ما جرى تلك الأمسية بين جدران الشقة "مسرح الجريمة"، وأن شابين وراء ارتكاب الواقعة، وأمكن ضبطهما تنسيقا مع أمن الفيوم.

اعترف المتهمان أنهما تعرفا على الضحية عبر "فيس بوك"، وترددا على شقته لمدة أيام عدة، ولاحظا علامات الثرءا فخططا لسرقته.

عن يوم الجريمة، حضر الشابان وحاولا تخدير الضحية عن طريق تناول المواد الكحولية، إلا أنه قاومهما، فأسرع أحدهما إلى شل حركته بخنقه بملاءة سرير، وسدد الثاني له طعنات بسلاح أبيض، فأدرياه قتيلا في الحال، واستوليا على متعلقاته الشخصية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.