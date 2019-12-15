شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذير للمقيميين وعائلاتهم في الرياض ...يجب عليك القيام بهذا لشيء او ستفقد حياتك "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت تنبيه متقدم لمنطقتي ” الرياض – المنطقة الشرقية ” .

جديد "الخليج 365"

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وحذرت الهيئة في التنبيه، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وتوقعت الهيئة أن التنبيه ينتهي في تمام الساعة 20:00 غدا الأحد.