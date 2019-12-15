شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجزرة كبرى في صفوف الحوثيين ...وإعلان عسكري من الجيش الوطني يرعب عبدالملك الحوثي "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش اليمني أن القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية خسرت 45 من عناصرها بين قتيل وجريح، في مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

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وأفاد موقع الجيش بأن المواجهات اندلعت، اليوم السبت، أثناء محاولة مجموعة من الحوثيين "التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين"، في منطقة بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح.

وتابع الموقع أن قوات الجيش أحبطت هذه المحاولة وأجبرت المسلحين الحوثيين على الفرار، فيما استهدفت مدفعية الجيش "تعزيزات الميليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات"، ما أسفر عن مقتل 18 عنصرا من قوات الحوثيين وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

من جهته، أورد الموقع الحوثي (الذي يرأسه الناطق باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع قاسم) أن مواطنا واحدا قتل وأصيب 4 آخرون بجروح جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية رازح.

المصدر: وسائل إعلام يمنية