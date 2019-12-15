هل تتذكرون الفتاة المنتحرة في جازان...لن تصدق ماذا كشفت الشرطة اليوم بخصوص قضيتها

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عدن - ياسمين التهامي - تحقق السلطات في السعودية، اليوم السبت، بحادثة انتحار فتاة مريضة في مستشفى للصحة النفسية بمنطقة جازان، وذلك وفق بيان صدر عن المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان. جديد "الخليج 365" Advertisements وذكر البيان أن "الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وجرى تشكيل لجنة من قبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة من يثبت ارتكابهم أي تقصير وفقا للأنظمة". وأضاف البيان أنه "في مساء يوم الخميس، تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتحار، وتم على الفور التفاعل سعيا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة".

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