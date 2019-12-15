شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وصادم : فضيحة جديدة وصادمة من العيار الثقيل تهز الأسرة الحاكمة .. بعد تهديد أحد الأمراء لمسول بالقتل (تفاصيل مرعبة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة تكشف عن قرار عاجل لـ’’ولي العهد السعودي’’ بشأن أحد أكبر مشاريعه في المملكة فنان يمني شهير يهرب من قاعة العرس ويترك سيارته وأدواته الغنائية في عمران عاجل وفي غاية الخطورة : المصالحة الخليجية في مهب الريح.. الإمارات تهاجم قطر من جديد ( وهذا تفاصيل مايحدث) محمد علي الحوثي : يكشف آخر مستجدات التفاوض مع السعودية للمرة الأولى ويعلن كواليس ما يجري بشأن حرب اليمن

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