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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ...قوات الانتقالي تكسر خشم هذا البطل الجنوبي وتذله وسط الجنود وتمرغ انفه بالتراب وتجبره بقوة السلاح على الخضوع للقوات الاماراتية وتلبية طلبهم

2019/12/15 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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