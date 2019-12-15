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صنعاء - ياسمين الخيامي - وكالة انباء دولية تصدم الشرعية وتقصم ظهر الرئيس هادي وتهز كرسي الرئاسة وتوجه له ضربة قاضية اقوى من ضربات عبد الملك الحوثي نفسه ( صورة )

2019/12/15 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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