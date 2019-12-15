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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. تعرف على ضحايا مجزرة الحوثي في قرية المصافرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت وزارة حقوق الإنسان عن اختطاف مليشيا الحوثي أكثر من 146 من سكان قرية المصافرة بينهم أطفال واقتادتهم إلى سجن المردع بمركز مديرية الحدأ بمحافظة ذمار.
ونددت الوزارة في بيان السبت، بهجوم ميليشيا الحوثي على منازل المدنيين في قرية المصاقرة بمديرية الحدأ محافظة ذمار مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين.
وأعربت عن استغرابها من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين العزل وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء.
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