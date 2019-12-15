حملة رش ضبابي تستهدف المنازل للوقاية من حمى الضنك في الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

واصل فريق الرش الضبابي لليوم الثاني على التوالي عمله في منطقة الشقق والمنصورة بعد الحميات الأخيرة التي انتشرت في مديرية الشحر وبالأخص حارة الشقق والمنصورة .

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وتأتي حملة الرش الضبابي التي تستهدف منازل المواطنين في هذه المناطق إستجابة من محور الملاريا بالمحافظة وبإشراف مباشر من الدكتور رياض حبور الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بعد البلاغات التي وصلت من قبل مكتب الصحة والسكان بالمديرية متمثله بالدكتور عمر الصبان بعد إنتشار الحميات الأخيرة وثبوت حالات منها إيجابية الفحص بحمى الضنك، حيث تماثلت جميع الحالات التي ترقدت بالمستشفى بالشفاء والحمد لله ولكن تأتي هذه الحملة كحملة وقائية لعدم إنتشار الحميات للمناطق الأخرى من المديرية .

وباشر الفريق الخاص بالرش أعمال الحملة من منزل لمنزل بإشراف الأستاذ محمد العمودي مدير مكافحة النواقل في محور الملاريا بالمحافظة والأستاذ ابوبكر بن الشيخ ابوبكر أحد منسقي الترصد بمديرية الشحر بتوجيه من الدكتور ياسر باهشم مدير محور الملاريا بالمحافظة وبإشراف مباشر من مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ، وتأتي هذه الحملة بعد حملة الرش الضبابي الذي شمل جميع حارات مديرية الشحر التي نفذت قبل مايزيد عن شهر بعد التنبؤات بإعصار كيار قبل حوالي شهر ودشنها د.رياض حبور الجريري من مستشفى الشحر العام بمعية المهندس أمين بارزيق مدير عام مديرية الشحر وكذلك حملات التوعية التي أقامها مكتب الصحة والسكان بالمديرية بالتعاون مع فريق C4D وفريق الإستجابة السريعة بالمديرية الذين نفذوا أكثر من نزول توعوي ومحاضرات توعوية تستهدف تجمعات النساء واخرى تستهدف تجمعات الرجال بمديرية الشحر .

وعلى صعيد متصل يهيب مكتب الصحة والسكان بالمديرية بجميع المواطنين بالتعاون مع فريق الرش لإنجاح الحملة خلال اليومين القادمين شاكرا المواطنين على تجاوبهم مع الفريق منذ تدشين حملة الرش الضبابي من منزل لمنزل منذ صباح الجمعة الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٩م والتي تستمر لأربعة أيام متواصلة ، كما يهيب بالمواطنين التخلص من المياة الحلوة الراكدة المكشوفة في خزانات المنازل وكذا مياة المكيفات أول بأول حتى تأتي حملات الرش ثمارها لان حمى الضنك هو مرض سلوكي يحارب بالوقاية وما حملات الرش الا أحد طرق الوقاية حيث تبدأ الوقاية الاولى من المنازل في التخلص من اي مصدر مكشوف للمياة مهما كانت كمية المياة صغيرة .