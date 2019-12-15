شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة علي سالم البصيري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الرياض بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة علي سالم أحمد البصيري الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء المجتمعي واصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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