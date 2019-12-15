شكرا لمتابعة خبر عن سلطان البركاني : من قلب يقطر مرارة .. اليمن يتعرض للأذى من دولة جوار والشعب الإيراني صديق لنا بحقائق التاريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحكومة اليمنية .. تحذر من قنبلة موقوتة ومن كارثة وشيكة في البحر الأحمر المجلس الانتقالي : يصعّد ضد الحكومة الشرعية ومعين عبد الملك .. ويطالب برحيل الحكومة من عدن لهذه الأسباب واخيرآ : نجل الشهيد الحمادي يخرج عن صمته قبل قليل ويتحدث عن جريمة اغتيال والده وكشف المستور ويفضح المجرمين للجميع ومن يقف خلفهم (وهذا تفاصيل ماقالة) توجيه عسكري لقيادة قوات التحالف العربي في العاصمة الموقتة عدن

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